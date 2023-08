Luis Suárez fait encore des siennes au Brésil

Probablement meilleur acteur que Frank Lebœuf.

Luis Suárez est un joueur qui en fait des caisses sur un terrain. Même à 36 ans, l’Uruguayen fait tout pour entrer dans la tête de ses adversaires. L’attaquant de Grêmio, qui recevait Cruzeiro ce lundi (3-0), a réussi à rendre fou un de ses adversaires. Juste avant la pause, le Pistolero, qui avait ouvert le score, se fait bousculer avec force par Luciano Castán, vers la ligne médiane, au bord des zones techniques. L’ancien Barcelonais, au sol, se plaint et montre à l’arbitre que sa grolle s’est déchaussée sur le contact. Agacé, Marlon prend sa demi-paire de crampons et la balance hors du terrain. Une attitude qui lui vaut un carton jaune et une nouvelle protestation.

Que situação, meus amigos! 😅 Marlon viu a chuteira do Suárez dando bobeira e a lançou para fora do gramado. Resultado: cartão amarelo para o lateral do Cruzeiro pic.twitter.com/CfseLncJN6 — ge (@geglobo) August 27, 2023

