Luis Enrique : « On est tous prêts pour marquer l'histoire »

Cette fois-ci, pas de difficultés pour le comprendre.

Luis Enrique veut croire à un moment historique pour le PSG. Interrogé sur la possibilité de franchir un cap symbolique pour le club, né comme lui en 1970, l’entraîneur parisien a affirmé en conférence de presse que tout le monde était mobilisé : « On est tous prêts pour marquer l’histoire. Les supporters le sont car la première finale s’était disputée sans eux (en 2020 durant la pandémie), et sans les supporters ce n’est pas une finale. Et s’il y a une équipe qui mérite de gagner la C1, c’est bien le PSG. » Confiant mais lucide, il tempère toutefois : « Trop d’énergie positive peut être dangereux. Le problème est qu’entre l’Inter et nous, un des deux n’aura pas ce qu’il souhaite ».

La gestion du temps de jeu ? « Un puzzle à gérer »

À l’approche des deux finales capitales, le technicien espagnol a également justifié le repos accordé à certains cadres. Une gestion fine et individualisée des efforts : «On a un plan établi, qui dépend du temps de jeu et des voyages que les joueurs font au fil de la saison. Tu dois arriver dans les bonnes conditions pour les deux finales, en tenant compte que la grande majorité de l’effectif va aller en sélection derrière. C’est une sorte de puzzle qu’il faut gérer. » Une manière pour lui de maintenir tout le monde concerné.

Au cas où Kang-In Lee serait titulaire le 31 mai, sait-on jamais.

