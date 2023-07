Lorenz Assignon vers une prolongation à Rennes

Assignon à résidence.

Après le départ du capitaine Hamari Traoré à la Real Sociedad, Lorenz Assignon devrait prendre du galon dans le couloir droit au Stade rennais. Selon nos informations, le défenseur de 23 ans va prolonger pour deux années supplémentaires, jusqu’en 2027, au club breton. Un accord a été trouvé et la signature devrait intervenir dans les prochains jours, alors que la reprise de l’entraînement est prévue vendredi à la Piverdière. « J’ai un jeune joueur qui a énormément de potentiel qui fera 23 ans cette année et a envie de jouer, expliquait le directeur technique Florian Maurice lors du bilan de fin de saison. Il a un potentiel incroyable qu’on a envie d’exploiter. »

Très actif en ce début de mercato, même s’il faut encore attendre l’officialisation des arrivées attendues de Ludovic Blas, Enzo Le Fée et Gauthier Gallon, le Stade rennais se presse également pour prolonger ses joueurs prometteurs issus du centre de formation, primé par la FFF pour la saison écoulée. Comme annoncé par Ouest-France, Jeanuël Belocian, défenseur de 18 ans, va lui aussi prolonger son bail au SRFC. De son côté, Assignon, qui a déjà fait 44 apparitions avec les professionnels sous le maillot rennais (avec le plus beau but de la dernière édition de Ligue Europa inscrit contre Larnaca), devrait débuter la prochaine saison comme titulaire, même si les dirigeants bretons sont à la recherche d’un latéral droit pour faire le nombre après la perte de Traoré.

Tout roule pour le moment à Rennes.

