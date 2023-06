Hamari Traoré quitte Rennes

Le départ du capitaine.

En fin de contrat, Hamari Traoré a décidé de quitter le Stade rennais, a officialisé le club breton ce vendredi. Le latéral droit aura régné dans le couloir droit pendant six saisons, disputant 239 matchs, plantant 6 but et signant 24 passes décisives. Surtout, il a contribué aux six qualifications d’affilée en Coupe d’Europe et a remporté la Coupe de France avec les Rouge et Noir en 2019. « Ce club, je l’aime, je suis Rennais à vie », avait-il lâché avec émotion après le succès à Brest dimanche. Le Malien s’est engagé avec la Real Sociedad, qui jouera la Ligue des champions la saison prochaine.

Son départ devrait laisser le champ libre à Lorenz Assignon, 23 ans, et promis à devenir titulaire à ce poste la saison prochaine. « Un joueur qui a un potentiel incroyable qu’on a envie d’exploiter » assurait le directeur technique Florian Maurice en début de semaine. Les dirigeants rennais vont tout de même devoir se mettre en quête d’un concurrent pendant ce mercato estival. Comme annoncé par France Bleu Armorique, la piste menant à Léo Dubois, déjà suivi la saison passée, pourrait être réactivée, mais aucun contact n’a encore été établi entre l’ancien Lyonnais et le club breton, selon nos informations.

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗛𝗮𝗺𝗮𝗿𝗶 ❤️🖤 En fin de contrat avec le SRFC, notre capitaine emblématique s’envole vers de nouveaux horizons après 6 saisons passées en Rouge et Noir. 239 matchs, 22 passes décisives, vainqueur de la Coupe de France 2019, le capi' a tout donné et défendu avec… pic.twitter.com/XXUhXWiHnb — Stade Rennais F.C. (@staderennais) June 9, 2023

Benjamin Bourigeaud est donc le dernier acteur de la Coupe de France 2019 toujours présent à Rennes.

