L’Olympique lyonnais face au Real Betis et à Salzbourg en Ligue Europa

Un passage en huitième pépouze ?

Après leur joli parcours jusqu’au tragique quart de finale retour face à Manchester United (5-4, AP) la saison dernière, l’Olympique lyonnais découvrait ce vendredi ses adversaires en Ligue Europa. On rappelle que les Reds Devils sont absents de la compétition, pas de quoi faire remonter les traumatismes.

Le Real Betis à l’extérieur, Salzbourg à domicile

Pour la phase de ligue de C3, l’OL accueillera à domicile le RB Salzbourg, PAOK, le FC Bâle et les Néerlandais du Go Ahead Eagles. Des rencontres plus qu’abordables pour les hommes de Paulo Fonseca. De quoi passer de belles soirées au Groupama Stadium ?

Pour leurs déplacements, les Rhodaniens affronteront le FC Utrecht, le Maccabi Tel Aviv, les Young Boys de Berne ainsi que le Real Betis. L’équipe sévillane représente sans aucun doute le plus grand défi des Gones pour cette phase de ligue de C3. On s’attend tout de même à ce que l’OL finisse dans le top huit du classement.

À deux saisons près, on aurait pu avoir de belles retrouvailles avec Nabil Fekir…

