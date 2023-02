Liverpool-Real Madrid 2022 : les lettres des élus de Liverpool à Emmanuel Macron laissées sans réponse

Sans doute un signe de phobie administrative.

Le journal L’Équipe a rapporté l’information ce 21 février : le maire de Liverpool Steve Rotheram ainsi que le maire du Grand Manchester Andy Burnham ont envoyé un courrier à Emmanuel Macron dix jours après la rencontre, à l’instar de Ian Byrne – député de Liverpool – qui a adressé un courrier électronique à Emmanuel Macron à la suite du rapport publié par les rapporteurs de l’UEFA la semaine dernière. L’élu réclame des excuses publiques aux supporters de Liverpool, accusés pendant longtemps d’avoir été responsable du chaos qui a régné lors de la rencontre ; il recommande aussi vivement aux autorités françaises de s’appuyer sur les 22 recommandations présentées dans le rapport de l’UEFA pour les prochaines échéances.

Dans son courrier, Steve Rotheram exprime son désarroi et sa colère face au « traitement qui a été réservé à des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants qui ont assisté au match Liverpool-Real » qu’il qualifie plus tard dans la missive d’« injuste ». Le maire a été en première ligne du fiasco du 28 mai 2022, puisqu’il avait été agressé et s’était fait voler ses effets personnels aux abords du stade. L’élu s’est également plaint des déclarations faites par Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, au lendemain des évènements. Du côté de l’Elysée, on plaide la bonne foi : le courrier ne serait jamais arrivé au palais présidentiel, une erreur d’acheminement, se plaît-on à croire. Côté mail, pas plus de réponse ne semble avoir été donnée à l’élu liverpuldien ; une erreur d’acheminement vers la corbeille peut-être ?

Rassurant à quelques mois de la Coupe du monde de rugby et des JO 2024.