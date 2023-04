Liverpool : Quand Jürgen Klopp évoque l’impossibilité de recruter Jude Bellingham

Trop, c’est trop.

En fin de contrat en 2025, Jude Bellingham (19 ans) est courtisé par de nombreux clubs. Cependant, il semble que le prix demandé par le BVB Dortmund ait tellement calmé les Reds qu’ils auraient lâché l’affaire. C’est d’ailleurs l’entraîneur du club au « Liver bird », Jürgen Klopp lui-même, qui le confirme en conférence de presse avant le match de son équipe contre Nottingham Forest : « Honnêtement, il n’y a rien à dire. Si je ne parle pas des joueurs que nous signons ou ne signons pas, pourquoi parlerais-je aujourd’hui de ce genre de chose ? Ma réponse ne concerne pas que Bellingham. Je ne comprends pas pourquoi nous parlons constamment de choses que nous ne pouvons théoriquement pas avoir, comme acheter six joueurs cet été pour 100 millions de livres sterling. »

🗣️ "There are moments when you have to accept that this or that is not possible"

Jurgen Klopp has "nothing to say" on Jude Bellingham's potential move to Liverpool 🔴 pic.twitter.com/6C9e0NsCLe

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 14, 2023