Jürgen Klopp réclame de meilleures questions aux journalistes

Klopp fumant.

Présent en conférence de presse ce vendredi avant le match contre Arsenal dimanche, Jürgen Klopp n’était visiblement pas motivé à l’idée de répondre à certaines questions posées. Et il l’a fait savoir : « Je comprends votre difficulté à trouver de nouvelles questions chaque semaine, mais croyez-moi, ça l’est encore plus pour moi de trouver de nouvelles réponses. C’est pourquoi je pensais qu’à 9h30, vous pourriez rester chez vous et que vous pourriez écrire ce que vous avez préparé la semaine dernière ou quoi que ce soit d’autre. »

Et lorsque le journaliste suivant lui demande si les changements effectués contre Chelsea (0-0, le mardi 4 avril) ont été influencés par le match contre Manchester City (défaite 4-0, le samedi 1er avril), sa réponse a été sans équivoque : « Comment ai-je pu prendre ces décisions (les changements contre Chelsea), alors que nous avions un match contre City, qui a eu une influence à la fois sur le plan physique et sur celui de la performance, sans oublier qu’il y a eu un intervalle de trois jours entre les deux matchs ? Les deux réponses sont valables. Comment voulez-vous que je vous donne une réponse en disant que deux sont dus à ceci et que quatre sont dus à cela. C’est vraiment une perte de temps, et comme je l’ai dit, il est difficile de poser de meilleures questions, mais vous avez essayé et ça n’a pas marché. »

Les questions de Klopp étaient-elles meilleures que celles des journalistes ? Vous avez 2 heures.