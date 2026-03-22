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Marco Materazzi s'offre une virée en Premier League

MBC
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Marco Materazzi s'offre une virée en Premier League

Comment on dit « non, je préfère ta sœur » en anglais ? Marco Materazzi a passé son samedi soir devant un bon petit match de Premier League. Alors que la Série A n’intéresse plus grand monde, le vainqueur de la Coupe du monde 2006 a visité un pays où le championnat avance plein gaz. L’ancien entraîneur du Chennaiyin Football Club (joli dans le CV) a en effet admiré la victoire de son ancienne équipe Everton contre les dindons de la farce du moment Chelsea.

Premier joueur italien à jouer chez les Toffees lors de la saison 1998/1999, Marco Materazzi a posé ses fesses sur les sièges moelleux du flambant neuf Hill Dickinson Stadium, situé au bord de la Mersey dans une zone industrielle franchement immonde. Lors de son court passage à Everton, où il évoluait à Goodison Parkl’Italien avait inscrit 2 buts en 33 matchs. Surtout, le défenseur adepte du catenaccio n’avait pas écopé de carton rouge et ça franchement bravissimo.

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