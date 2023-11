Lionel Scaloni sur le point de quitter son poste de sélectionneur ?

C’est ce qu’on appelle un coup de tonnerre.

Vainqueur de la Copa América 2021, champion du monde en 2022, sélectionneur de l’actuel leader du classement FIFA, avec une série de 36 matchs sans défaite… La liste des accomplissements de Lionel Scaloni à la tête de la sélection argentine est longue comme le bras et l’homme qui a redonné de la joie à tout un pays bénéficie aujourd’hui d’une cote de popularité incroyable auprès de ses compatriotes. Chef de file d’une équipe surnommée la « Scaloneta » en son honneur, le deuxième Lionel préféré des Argentins a lâché une petite bombe après le mouvementé Brésil-Argentine de la nuit dernière : « Il y a une chose importante que je voulais dire : maintenant il faut calmer le jeu et réfléchir, je dois penser à beaucoup de choses en ce moment. »

Otamendi, sobre Scaloni: "Nos llegó la información como a ustedes. Intentaremos hablarlo y ver qué es lo que pasa. No habló con nosotros porque había muchos chicos que no habían entrado al vestuario y no estuvimos todos juntos. Después seguramente tendremos una conversación". pic.twitter.com/4pfM9mJeJv — TyC Sports (@TyCSports) November 22, 2023

Des propos énigmatiques qui traduisent toutefois une vraie réflexion quant à son poste de sélectionneur, et qui inquiète en Argentine, alors que l’équipe semble avoir trouvé son rythme de croisière depuis son arrivée et qu’il faudra défendre son titre lors de la prochaine Copa America l’été prochain. « Ces joueurs nous ont beaucoup donné et je dois beaucoup réfléchir à ce que je vais faire, a-t-il continué. Ce n’est pas un adieu, mais la barre est très haute et c’est compliqué de continuer et de continuer à gagner. Je dois réfléchir. » Interrogé sur le sujet en zone mixte, le buteur du soir Nicolas Otamendi semblait lui aussi surpris par cette annonce qui a pris tout le monde de court : « Nous avons eu l’information comme vous (les journalistes). On va essayer d’en parler et de voir ce qu’il se passe. Il ne nous a pas parlé parce que beaucoup d’entre nous n’étaient pas dans les vestiaires et que nous n’étions pas tous ensembles. Nous aurons très certainement une conversation par la suite. »

Direction l’Arabie saoudite ?

