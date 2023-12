Lionel Scaloni n’a pas encore décidé de son avenir à la tête de l’Argentine

La decisión.

Présent lors du tirage de la phase des groupes de la Copa América qui a eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, Lionel Scaloni est toujours le sélectionneur de l’Argentine pour le moment. Au sortir de la victoire contre le Brésil au Maracaná (le 22 novembre), lors de la dernière journée de qualifications au Mondial 2026, Scaloni avait laissé entendre qu’il allait prochainement quitter la sélection argentine.

Hier encore, le coach qui a tout remporté avec cette équipe (Copa América, Finalissima et Coupe du Monde) a laissé planer le doute : « C’est ma décision, elle concerne exclusivement moi et le staff. Et à partir de là, il faut penser à ce qui est le mieux pour l’équipe nationale, comme nous l’avons toujours fait. Je réfléchis à mon choix. »

C’est sûr que s’il a jeté un oeil à la fiche de paie de Marcelo Gallardo , il a de quoi être frustré.

