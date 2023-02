Argentine : vers une prolongation de Lionel Scaloni ?

Le Deschamps argentin ?

L’information a été annoncée par TyC Sports, Lionel Scaloni devrait être prolongé à la tête de l’Argentine jusqu’au Mondial 2026 coorganisé par le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Devenu entraîneur de l’Albiceleste après la rupture du contrat de Jorge Sampaoli, conséquence d’une élimination en huitièmes de finale du Mondial 2018 contre la France, Scaloni a su mener son équipe à trois titres : la Copa América en 2021 qui échappait à l’Argentine depuis 1993, la Finalissima qui oppose le vainqueur de la Copa América au vainqueur de l’Euro, et la Coupe du monde lors du Mondial au Qatar en point d’orgue.

One, two, three, viva Scaloni.