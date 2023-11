Aspergé de boisson, Di Maria crache sur des supporters brésiliens

Le futur retraité international n’a pas perdu de son tempérament.

Les incidents en tribunes au moment du coup d’envoi de Brésil-Argentine n’ont pas fini de faire parler. En plein imbroglio après les hymnes, les champions du monde ont décidé de retourner aux vestiaires pour marquer leur mécontentement vis-à-vis du traitement réservé à leurs supporters. Au moment de rentrer dans le tunnel sous les huées et les insultes, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a été victime d’un jet de boisson de la part de supporters brésiliens, ce à quoi il n’a franchement pas gouté.

🇦🇷🆚🇧🇷 La reacción de Di María ante la agresión de un hincha brasileño Video: Matheusgonze1 pic.twitter.com/fNXpvOmRpm — Diario Olé (@DiarioOle) November 22, 2023

Sa réponse ne s’est pas faite attendre, puisqu’il a répliqué par un crachat en direction de la zone de la tribune incriminée. Une réponse peu commode mais peut-être moins ignoble que le comportement des fans auriverdes. Retenus par ses coéquipiers, et presque suivi par Lucas Ocampos et Leandro Paredes, eux aussi sur les nerfs, il s’est ensuite éclipsé dans les travées du stade. Si Lionel Messi et Marquinhos se sont exprimés sur le sujet, pas sûr que cette vidéo ne mettent pas de nouveau le feu aux poudres.

Del Barrio hasta el mundo carajo !

