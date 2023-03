Lionel Messi a offert un téléphone en or à chaque champion du monde

Après le Ballon d’or et le Soulier d’or, il y a l’iPhone d’or.

Bientôt quatre mois après le sacre de l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2022, et une victoire contre l’équipe de France en finale pour ceux qui auraient déjà oublié, Lionel Messi a sorti le chéquier pour offrir à l’ensemble du groupe champion du monde un cadeau un peu foufou. Le récent lauréat du trophée The Best a en effet donné un téléphone paré d’or à chacun de ses coéquipiers ayant pris part à l’épopée qatarie cet hiver.

Joueurs plus membres du staff, ce sont au total 35 mobiles en métal précieux de 24 carats qui ont été commandés par « La Pulga ». Le montant de l’opération s’élèverait à 210 000 euros selon TN Sports. Ce qui est un peu plus cher qu’une coque « I love NY », c’est sûr.

À quand des grillz pour le numéro 10 argentin ?

Emiliano Martínez, champion du monde opportuniste