L’interview tendue de Luis Enrique après la victoire à Rennes

Alexandre Ruiz va se faire bannir d’une chaîne Twitch.

Pas franchement proche des médias, Luis Enrique l’avait confirmé lors du dernier Mondial, en lançant sa chaîne Twitch pour parler directement aux supporters de l’Espagne. À l’issue de la rencontre face à Rennes, pourtant gagnée par le PSG (3-1), les journalistes de Free Ligue 1 ont pu attester de l’amour de l’Espagnol pour la presse. Dans le viseur de l’Espagnol : Alexandre Ruiz, et ses questions jugées trop négatives.

Luis Enrique, le coach 🇪🇸 du #PSG revient avec nous sur le match de ce soir !#SRFCPSG pic.twitter.com/uaMy73ovR3 — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) October 8, 2023

« Toi, tu ne vois que les choses négatives », a lancé Enrique. « Tu es corrosif. Toutes les interviews ! C’est le plus négatif de l’histoire du football mondial. Un jour, on a gagné 4-1 et il m’a dit qu’on méritait de perdre. » En détournant le regard d’un Alexandre Ruiz un poil vexé, le coach a embrayé : « Les jeunes comprennent tout, je crois que c’est toi qui ne comprends rien. C’est ce que je pense des questions que tu me poses. »

Le divertissement jusqu’au bout.

