L’Inter se défait de l’Udinese

Inter 3-1 Udinese

Buts : Lukaku (20e SP), Mkhitaryan (73e) et Martinez (89e) pour l’Inter // Lovrić (40e) pour l’Udinese.

Avant d’accueillir le FC Porto en huitièmes de finale allers de la C1 2022-2023, l’Inter s’est offert une belle répétition contre l’Udinese.

Le bilan ? Du bon et du moins bon. AvecFlorian Thauvin titulaire pour la première fois depuis son arrivée dans le Frioul, les Milanais ont mis un quart d’heure avant d’accélérer le rythme, moment où Walace a accroché Denzel Dumfries dans la surface visiteuse. Après utilisation de la VAR, Romelu Lukaku a bénéficié d’un penalty pour ouvrir le score. Si le premier duel a débouché sur un arrêt de Marco Silvestri, le portier transalpin a été sanctionné pour ne pas avoir gardé un pied sur sa ligne de but au moment du tir. Dès lors, le colosse belge n’a pas tremblé sur sa deuxième tentative, toujours sur la gauche de Silvestri (1-0, 20e). Cela dit, les Lombards ont manqué de vitesse et se sont logiquement fait rejoindre au score sur une action collective ponctuée par Sandi Lovrić (1-1, 40e).

Tenue en échec à la pause, l’Inter s’est remise dans le sens de la marche par Henrikh Mkhitaryan (65e) et Edin Džeko (72e), mais à chaque fois, Silvestri a maintenu les espoirs de match nul. Remplaçant de Thauvin, Isaac Success a gâché l’opportunité de mettre l’Udinese devant au score (72e). Juste derrière, l’Inter a provoqué un deuxième but grâce à une reprise tout en toucher de Mkhitaryan, mis en bonne position par Federico Dimarco (2-1, 73e). Avec cet avantage d’un but, les Nerazzurri ont procédé en contre. Si Lautaro Martinez a manqué une première fois la balle du KO (88e), l’Argentin ne s’est pas raté deux fois une minute plus tard (3-1, 89e).

Grâce à ce cinquième match consécutif sans défaite en Serie A, les hommes de Simone Inzaghi confortent leur deuxième place et prennent six points d’avance sur l’AS Rome, cinquième et première équipe non qualifiée pour la Ligue des champions.

Inter Milan (3-5-2) : Handanovič – Bastoni, Acerbi, Darmian (D’Ambrosio, 46e) – Dimarco (Gosens, 79e) , Mkhitaryan (Gagliardini, 84e), Brozović (Çalhanoğlu, 66e), Barella, Dumfries – Džeko, Lukaku (Martinez, 66e). Entraîneur : SImone Inzaghi.

Udinese (3-5-2) : Silvestri – Ebosse (Masina, 18e), Bijol, Rodrigo – Udogie, Lovrić (Arslan, 75e), Walace, Pereyra (Samardžić, 78e), Ehizibue – Thauvin (Success, 61e), Beto (Ebosele, 78e). Entraîneur : Andrea Sottil.