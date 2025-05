Les Espagnols confiants avant d’affronter l’équipe de France

Comme on se retrouve ?

Près d’un an après la demi-finale de l’Euro 2024, que la Roja a remporté, l’Espagne et la France se retrouvent au même stade de la compétition en Ligue des nations, le jeudi 5 juin prochain. Les hommes de Luis Rubiales n’ont pas connu la moindre défaite lors des 18 derniers matchs et sont donc particulièrement confiants au moment de recroiser la route des Bleus.

Un troisième titre consécutif en ligne de mire

« Nous arrivons avec une bonne dynamique, avec un groupe solide, et je pense que nous pouvons offrir un football de haut niveau comme nous l’avons fait la saison dernière. Et nous pouvons nous battre pour l’obtenir », a avancé Pau Cubarsí, ce samedi, en conférence de presse, à Las Rozas de Madrid.

De son côté, Pedro Porro a souligné que cette équipe espagnole avait « un groupe fantastique, une famille ». Dans le Final 4 de cette Ligue des nations, la Roja peut remporter son troisième titre consécutif, après la Ligue des nations 2023 et l’Euro 2024.

Mais Rayan Cherki va venir briser cette série.