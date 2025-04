William Saliba : « Les vingt premières minutes, on s'est fait manger »

Du calme, ce n’était que l’aller.

Le PSG a fait la moitié du chemin en s’imposant à Londres face à Arsenal (0-1), mais les Anglais n’ont pas encore baissé leurs canons et comptent bien répondre dans huit jours, à Paris.

« On est déçus d’avoir perdu le match et d’avoir concédé un but très tôt. La fin de la première on était beaucoup mieux, on aurait pu marquer. C’est pas fini, il y aura un deuxième match au Parc des Princes et on espère gagner là-bas, expliquait William Saliba au micro de Canal+ après la défaite de son équipe. Les vingt premières minutes, on s’est fait manger. Il ne faut pas qu’on baisse les bras. »

Son entraîneur Mikel Arteta a estimé que son équipe « méritait mieux », tout en assurant que lui et ses hommes allaient revoir le match pour « essayer de progresser dans certains domaines. Il faudra aller à Paris pour gagner. »

