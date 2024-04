Lamine Yamal donne son pronostic pour PSG-Barcelone

16 ans et déjà plein d’ambition.

À l’approche du quart de finale de la Ligue des champions entre le PSG et Barcelone, le jeune Lamine Yamal est mis en lumière et se présentera comme l’une des principales menaces pour le club de la capitale. Lui n’a en tout cas pas peur du karma : à l’occasion d’une interview donnée au Mundo Deportivo, il s’est laissé aller au jeu du pronostic en annonçant une victoire 1-0 avec un but… de lui-même. « Quel but je veux marquer ? Lors du match retour face au PSG, celui de la victoire », assure-t-il.

« Je suis très enthousiaste, ajoute-t-il. C’est mon premier quart de finale et c’est un rêve de pouvoir y jouer. Jouons notre jeu et dominons-les. Désormais, toutes les équipes ont les mêmes chances. Il faut battre le PSG et puis en demi-finales, tout peut arriver. » Yamal en a bien sûr profité pour éteindre les rumeurs l’envoyant à Paris, en rappelant espérer devenir « une légende du Barça ».

Chaque chose en son temps.

Le PSG face au Barça : du traumatisme à l'optimisme