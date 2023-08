Galatasaray finit le travail, Braga évince le Pana

Soirée de Gala au RAMS Park.

Galatasaray sera au rendez-vous de la phase de poules de la Ligue des champions, mais les Stambouliotes ont joué avec le feu contre Molde (2-1). Si Mauro Icardi a ouvert le score sur penalty (7e), l’égalisation d’Eirik Hestad (66e) a maintenu les Turcs sous pression : un deuxième but norvégien aurait en effet envoyé les deux formations en prolongation. Angeliño a finalement délivré l’équipe de Léo Dubois (resté sur le banc) à la 90e+3. Les Lions intègrent donc la phase de poules pour la première fois depuis l’exercice 2019-2020.

Les Young Boys de Berne ont assommé le Maccabi Haïfa en marquant trois fois en 46 minutes et seront eux aussi de la partie (3-0). Enfin, vainqueur au match aller, Braga a éliminé le Panathinaïkos à Athènes en s’imposant à nouveau (0-1). Bruma a inscrit l’unique but de la rencontre (83e) et les Grecs ont fini à dix suite à l’expulsion de Juankar dans le temps additionnel (90e+1).

Encore une mauvaise nouvelle pour l’indice UEFA.

