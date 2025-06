Macron enfonce le couteau dans la plaie de l’Inter

De belles escalopes milanaises.

Humilié par le PSG en finale de la Ligue des champions (5-0), l’Inter a réalisé une saison de rêve… pour les amoureux de la lose. Les Nerazzurri ont laissé filer un Scudetto à leur portée lors de l’avant-dernière journée en craquant à la 90e minute contre la Lazio, et avaient précédemment perdu en demi-finales de la Coupe d’Italie et en finale de la Supercoupe, à chaque fois contre leur plus grand rival, l’AC Milan. Dur à encaisser, et Emmanuel Macron en a remis une couche dimanche lors de la réception des champions d’Europe à l’Élysée.

« Reims pouvait être fier de son score quand on voit celui de l’Inter »

« Il ne faut pas se tromper, je le dis en pensant aussi à nos amis rémois, qui ont eu une semaine plus difficile […] : Reims pouvait être fier de son score huit jours plus tôt au Stade de France quand on voit celui de l’Inter. » Les Champenois, relégués en Ligue 2 jeudi, n’avaient pris « que » trois buts en finale de la Coupe de France. « Et que personne ne se trompe, l’Inter n’est pas une petite équipe, c’est une très grande équipe, mais vous avez été immenses », ajoutait le président de la République pour souligner l’ampleur de la performance de la bande de Marquinhos.

Ça fera une belle jambe à Jean-Pierre Caillot.

