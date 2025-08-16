S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J2

Reims ajuste Guingamp, Dunkerque rattrape Annecy

FC
« On ne rend pas les armes, on va tout donner. »

Malheureusement pour Dylan Louiserre, présent et porteur d’espoirs face à la presse à la mi-temps, son Guingamp n’a pas réussi à se relever à Reims : lors de la deuxième journée de Ligue 2, les Bretons se sont inclinés sur la plus courte des marges en raison d’une réalisation de Thiemoko Diarra encaissée dès la dixième minute sur un centre du revanchard Teddy Teuma. C’est donc un deuxième match d’affilée sans défaite pour le relégué de Ligue 1 (quatre points au compteur), et un deuxième sans victoire pour l’EAG (une seule unité).

Billemaz et Sekongo doublement décisifs

Dans l’autre rencontre de ce samedi après-midi, qui opposait Annecy à Dunkerque, les filets ont davantage trembler : les deux équipes se sont en effet séparés sur un nul prolifique en buts, chaque camp en plantant deux. Les locaux ont rapidement ouvert le score par l’increvable Vincent Pajot de la tête (passe décisive signée Clément Billemaz), et ont fait le break à la demi-heure de jeu grâce au même Billemaz suite à un bon boulot de Ranjan Neelakandan. Mais les visiteurs se sont ensuite écroulés, Anton Sekongo réduisant la marque juste avant la pause et Gessime Yassine égalisant en début de second acte (assist de… Sekongo).

Toujours aussi indécis, ce championnat !

  Reims 1-0 Guingamp

But : Diarra (10e)

 

  Annecy 2-2 Dunkerque

Buts : Pajot (16e) et Billemaz (30e) pour Annecy // Sekongo (45e+3) et Yassine (52e) pour Dunkerque

 

