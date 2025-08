Pas de derby corse pour l’ouverture de la saison en Ligue 2

Corsico repoussé.

Les supporters corses vont devoir patienter un peu plus longtemps que prévu avant de vibrer pour le derby entre l’AC Ajaccio et le Sporting Club de Bastia. Initialement programmé pour ouvrir la saison de Ligue 2, ce choc ne lancera finalement pas le championnat. Cette décision fait suite à la situation toujours incertaine de l’AC Ajaccio, dont le passage devant le CNOSF n’a pas encore été fixé, et qui doit encore défendre son maintien en Ligue 2. Le Conseil d’administration de la LFP, réuni le 28 juillet 2025, a donc décidé de repousser la première rencontre du SC Bastia, initialement fixée au samedi 9 août à 20h.

Pas de date encore annoncée

La Ligue précise dans son communiqué qu’il « reviendra à la Commission des Compétitions de fixer cette date, une fois la composition définitive de la Ligue 2 établie. » Comme prévu, l’avenir de Boulogne-sur-Mer en Ligue 2 reste suspendu à un fil.

Le feuilleton s’annonce corsé jusqu’au bout.

