Toulouse prolonge l'un des héros de la victoire contre Liverpool

Bonne Novell !

Toulouse a officialisé la prolongation de son entraîneur Carles Martinez Novell et de son staff ce jeudi. Adjoint de Philippe Montanier puis promu numéro 1 à l’été 2023, l’Espagnol a donné satisfaction la saison passée en maintenant les Violets plutôt confortablement en Ligue 1 (11e place) et en réalisant un parcours mémorable en Ligue Europa, avec une victoire historique contre Liverpool au Stadium. Une belle marque de confiance alors que le TFC a lancé sa saison timidement avec deux nuls contre Nantes et Nice, puis une défaite face à l’OM.

« Nous sommes enchantés de voir que Carles et ses adjoints prolongent leurs contrats et s’inscrivent dans la durée avec le club, a commenté le président Damien Comolli. C’est un entraîneur qui correspond complétement au style de jeu que l’on cherche à mettre en place depuis plusieurs années, et il le renforce. Il est aligné sur le fait de faire développer et progresser les Pitchouns, ce qui est un élément essentiel dans la culture du TéFéCé. C’est un entraîneur de plus en plus remarqué en Europe, qui a cette capacité à faire améliorer nos joueurs. »

Ça ne l’empêchera pas de sauter dans un mois ou deux si les datas ne collent pas.

