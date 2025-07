Pour se sauver, l'OL ne doit pas trouver 70 mais... 100 millions d'euros

Mission impossible ?

L’OL est virtuellement en Ligue 2 après la rétrogradation administrative que lui a infligée la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) il y a neuf jours. Depuis, Michele Kang (présidente de l’OL féminin) a pris la place de John Textor à la tête du club, et l’on a appris que l’appel du septuple champion de France serait examiné par le gendarme financier du foot français dans une semaine, le 10 juillet. Et ça s’annonce corsé : selon L’Équipe, ce n’est plus 70 mais 100 millions d’euros (!) que le club rhodanien doit trouver et rentrer dans les caisses d’ici jeudi prochain s’il veut conserver sa place dans l’élite. Auxquels il faudrait ensuite ajouter une garantie de plus de 100 millions supplémentaires pour pouvoir garder la tête hors de l’eau tout au long de la saison. Dur dur.

Les 100 millions que Farès Bahlouli aurait dû rapporter à l’OL si tout s’était passé comme prévu.

