Lens a trouvé son nouveau coach !

Habemus coacham !

En quête du successeur de Will Still, Lens a officialisé l’arrivée de Pierre Sage lundi soir. Le technicien, révélé sur le banc de l’Olympique lyonnais, a signé jusqu’en 2028. Une belle preuve de confiance. « Cette nomination nous permet de nous projeter avec ambition et humilité dans la mise en œuvre de notre projet, commente Benjamin Parrot, Directeur général du Racing. Le choix de Pierre s’est naturellement imposé. Tant sur le plan sportif qu’humain, il incarne pleinement l’ADN du Racing Club de Lens. Son exigence, sa capacité à fédérer, son sens du collectif et sa vision de la formation sont en parfaite adéquation avec les valeurs qui nous animent à savoir le travail, l’engagement, l’humilité et la transmission. »

Viré par l’Olympique lyonnais fin janvier, Pierre Sage n’aura donc pas tardé à rebondir. Il prend en main une équipe qui vient de terminer huitième du championnat, à cinq points de l’Europe. « Dès le départ, nous avons été convaincus par sa vision du jeu, sa méthodologie de travail et sa capacité à fédérer autour d’un projet clair et ambitieux, abonde Jean-Louis Leca, le directeur sportif. Pierre incarne une approche du football fondée sur un management centré sur l’humain, une volonté de proposer un jeu offensif et pragmatique, la maîtrise collective du ballon et une vraie capacité à transmettre son savoir. »

Lens est entre de bonnes mains.

