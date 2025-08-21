Le PSG recrute français

Au micro !

Alors qu’il s’apprête à retrouver le Parc des Princes, vendredi soir, contre Angers, le Paris Saint-Germain a arrêté son choix sur l’identité de son nouveau speaker. Vincent Royet est l’heureux élu, après plusieurs tests au cours de la saison passée. Le club de la capitale aura mis un an à trouver le successeur du Speaker of All Time, Michel Montana.

Outre Royet, de nombreux candidats ont pris le micro ces derniers mois au Parc, permettant au PSG de comparer différents profils -Miguel Derennes, Hervé Kohler, Grégoire Godefroy ou encore Jean-Luc Guizonne, ancien candidat de la Star Academy. La présence de Vincent Royet au Parc le 1er juin lors de la célébration du titre de champion d’Europe avait clairement laissé entendre qu’il emporterait la mise. Le nouveau speaker parisien avait précédemment officié pour des matchs de l’équipe de France de basket, lors du tournoi olympique de basket 3×3 et sur des événements sportifs organisés par Red Bull.

Tant qu’il ne se trompe pas de stade entre le Parc et Jean Bouin, ça ira.

