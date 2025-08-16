S’abonner au mag
Roberto De Zerbi : « Ce n'est pas à cause d'Adrien Rabiot que l'OM a perdu »

Roberto De Zerbi : « Ce n'est pas à cause d'Adrien Rabiot que l'OM a perdu »

Pas content, le Roberto De Zerbi.

Et pour cause, son Olympique de Marseille est tombé à Rennes lors de la première journée de Ligue 1 alors qu’il a joué la majeure partie du match en supériorité numérique. En conférence de presse, l’entraîneur phocéen a donc visé son équipe avec des mots assez forts : « Ce qui est simple à comprendre, c’est que ce qu’on a fait jusqu’à présent ne sert à rien. À Marseille, tout le monde n’a pas encore compris : il faut être tout le temps au même niveau d’envie, de motivation et d’humilité. Il faut un équilibre nécessaire et si on veut une grande équipe, on doit faire plus. »

En revanche, le technicien italien a épargné un de ses soldats : Adrien Rabiot, aligné derrière Amine Gouiri dans un espèce de 3-2-4-1.« Il a joué là où il a toujours joué avec moi et c’est certain qu’à onze contre dix, il y avait encore moins d’espace, a ainsi réagit le coach, jamais avare lorsqu’il évoque le milieu de terrain de l’équipe de France. Alors oui, ce n’est pas sa meilleure performance avec nous. Mais le problème a été général, ce n’est pas à cause de Rabiot que l’Olympique de Marseille n’a pas gagné ce match. »

Habib Beye s'explique sur le brassard de Valentin Rongier

FC

