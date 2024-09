Luis Enrique défend à nouveau Bradley Barcola devant les médias

A ce rythme lâ, il va vraiment demander une baisse de salaire très rapidement.

Taquin envers les journalistes durant la semaine, Luis Enrique a rappelé en conférence de presse que son inimitié pour les médias n’étaient pas vraiment feinte, surtout lorsqu’il s’agit de défendre ses joueurs. Et ces dernières semaines, c’est Bradley Barcola qui devenait peu à peu la cible des critiques, après des semaines plus compliquées. « Donnez-moi un joueur qui joue bien tous les matchs dans l’histoire du football. Nommez-moi un seul joueur. Ce serait très ennuyeux. Surtout quand on parle d’un jeune joueur. Car si tu critiques un joueur de 30 ans, cela n’a pas non plus de sens », a-t-il ainsi lancé aux journalistes présents devant lui après PSG-Rennes.

Barcola, ce diable de Dieu !

Déjà remonté sur le sujet après le match face à Gérone, le Catalan en a donc remis une couche : « Il n’y a aucun joueur qui joue toujours bien, encore moins à 21, 22, 23 ou 24 ans. Cela m’ennuierait. Aujourd’hui Dieu et hier le diable. Non ! »

🇫🇷 #Ligue1McDonalds 🎙️ Bradley Barcola : « J’aime beaucoup les 1V1, quand j’ai de l’espace je me sens à l’aise, je peux aller à fond, provoquer, tirer et faire des passes » 🔥 Encore une MASTERCLASSE de l’ailier parisien ! #PSGSRFC #beINSPORTS pic.twitter.com/e37TylVqCI — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 27, 2024

Double buteur hier et impliqué sur chacun des trois buts parisiens, l’ancien lyonnais a rayonné au Parc. De quoi pousser Enrique à réclamer plus de sérieux aux journalistes, « Élevons un peu le niveau ». Du côté du principal intéressé en tout cas, les sensations sont bonnes, comme il l’a confié au micro de beIN Sports : « On a beaucoup donné je me sentais bien aujourd’hui j’ai pu donné ce que j’avais à donner ». A l’aise dans le schéma tactique proposé il se régale des espaces à sa disposition. « J’aime beaucoup les un contre un donc quand j’ai de l’espace je me sens à l’aise je peux aller à fond, provoquer, tirer, faire des passes, un peu tout faire », a-t-il déclaré, laissant même échapper un petit prono sur la saison du PSG : « Quand on joue comme ça tous ensembles, on est inarrêtable. »

Reste maintenant à voir s’ils seront inArtetable mardi.

