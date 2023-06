L’icône Martin Tyler quitte Sky Sports

Il raccroche le micro.

A 77 ans, et après plus de trente ans de service sur Sky Sports, l’iconique commentateur anglais Martin Tyler quitte la chaine anglaise. Depuis sa fondation en 1992, Sky Sports avait fait de l’Anglais la voix des grands moments de football, que ce soit en Coupe du monde, à l’Euro, et bien évidemment en Premier League où son « Aguerooooo » du titre de 2012 de City restera gravé à jamais.

I listened to Martin Tyler commentate on Everton’s greatest ever game against Bayern Munich in 1985, he was commentating on my full debut & first goal for Liverpool as an 18yr old in 1997. I then had the privilege to work alongside him for 10yrs, the highlight being an Origi… https://t.co/BTVHGZ3NLg

— Jamie Carragher (@Carra23) June 17, 2023