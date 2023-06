Liam Gallagher : « Au moins 90% des footballeurs sont des idiots finis »

Et c’est leur roi qui le dit.

Dans une interview à la revue Panenka, Liam Gallagher, ex-chanteur principal du groupe Oasis et fan inconditionnel de Manchester City, a évoqué son club de cœur, les titres, les propriétaires, mais aussi la musique et surtout les footballeurs. Après avoir dit que des légendes des rivaux de United comme Rooney ou Beckham écoutaient en cachette Oasis, Liam Gallagher n’y est pas allé de main morte pour évoquer les footballeurs. « Soyons honnêtes : la plupart des joueurs n’ont aucun goût, ni pour le choix de la musique, ni pour celui des vêtements. Ils s’habillent de manière ridicule et écoutent les Black Eyed Peas. Au moins 90 % des footballeurs sont des idiots finis », a-t-il lâché.

Le rock n’est pas mort, mais il n’a plus rien de très fringant.

