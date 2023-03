L’homme coupable d’envoi de messages racistes à Ivan Toney interdit de stade au Royaume-Uni

Chasse au troll.

Victime de racisme sur les réseaux sociaux, le joueur Ivan Toney a vu son assaillant être interdit de match de football officiel au Royaume-Uni. L’attaquant de Brentford avait reçu des messages à caractère raciste le 14 décembre dernier et avait décidé de les partager sur ses réseaux sociaux, poussant la police de Northumbrie à lancer une enquête. L’assaillant, Antonio Neill, a ainsi été retrouvé et a plaidé coupable le 25 janvier. L’homme de 24 ans est donc interdit de se rendre à des matchs de football « réglementés » ainsi qu’à ceux de la sélection anglaise de football à domicile. Qui plus est, il est suspendu de toute pratique de football en club pendant trois ans. Il s’agit de la première suspension de ce genre à être mise en application.

A man who abused Ivan Toney on social media has been banned from every stadium in the country in a landmark ruling — Brentford FC (@BrentfordFC) March 14, 2023

Le club de Brentford a réagi à cette annonce sur ses réseaux : « Le Brentford FC est heureux de voir l’affaire Antonio Neill résolue et que la police de Northumbrie l’ait poursuivie jusqu’à son terme. Les comparutions devant le tribunal constituent un précédent fort pour tout autre personne qui commet des crimes de haine, et nous espérons que les peines seront de plus en plus sévères jusqu’à ce que ce type de crime soit éradiqué. »

Lui couper l’accès à Internet, là où il a commis ses méfaits, aurait pu être aussi utile.

