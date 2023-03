Leverkusen surclasse le Hertha

Bayer Leverkusen 4-1 Hertha Berlin

Buts : Azmoun (12e), Frimpong (21e), Diaby (60e) et Adli (73e) pour Leverkusen // Lukebakio (67e) pour le Hertha



Le Bayer 04 n’aura rien laissé à son adversaire.

Leverkusen se replace dans la première partie du classement avec cette belle victoire face au Hertha (4-1). Après une défaite face à Mayence (2-3) et un nul à Fribourg (0-0), les joueurs de Xabi Alonso ambitionnaient d’obtenir les trois points dans leur BayArena avant leur 8ème de finale d’Europa League. Légèrement dominateurs dans le premier quart-d’heure, les locaux ouvrent rapidement le score avec un une-deux entre Moussa Diaby et Jeremie Fimpong trouvant ensuite Sardar Azmoun qui n’a plus qu’à la mettre au fond (1-0, 12e).

Les deux créateurs sont de nouveau décisif dix minutes plus tard puisque c’est Moussa Diaby, cavalant sur son aile droite, qui décale Frimpong pour le break (2-0, 21e). En seconde période, juste après avoir tapé la barre transversale, Diaby, encore lui, est trouvé par le virevoltant Florian Wirtz et n’a plus qu’à la glisser entre les jambes de Christensen (3-0, 60e). L’issue du match quasiment dévoilée, Berlin réduit l’écart avec un pénalty transformé par Dodi Lukebakio (3-1, 67e). Pour terminer cette partie, l’autre Français de cette formation de Leverkusen, Amine Adli, inscrit le dernier but du match avec une frappe légèrement déviée à l’entrée de la surface (4-1, 73e). Un joli tableau pour un Bayer Leverkusen décroché de la course à l’Europe et qui pointe à huit longueurs de l’Eintracht Francfort, sixième.

Une belle note pour le maestro Alonso.

Leverkusen (3-4-3) : Hrádecký – Kossounou, Tah, Tapsoba – Frimpong (Fosu-Mensah, 29e), Palacios, Andrich, Hincapié (Sinkgraven, 82e) – Diaby (Adli, 69e), Azmoun (Schick, 69e), Wirtz (Amiri, 82e). Entraîneur : Xabi Alonso.



Hertha (3-5-2) : Christensen – Rogel, Uremović, Kempf – Richter (Šunjić, 84e), Tousart, Ciğerci (Ngankam, 73e), Serdar (Boëtius, 58e), Plattenhardt – Niederlechner (Jovetić, 58e), Lukebakio (Kenny, 84e). Entraîneur : Sandro Schwarz.



