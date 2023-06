L'Étoile Lavalloise sacrée championne de France de futsal !

Au terme d’un suspense haletant à Caen ce samedi soir, l’Étoile Lavalloise a décroché son premier titre de champion de France de futsal en s’imposant 5-3 en finale face au Sporting Club de Paris. Le spectacle a notamment eu lieu en première période, car après avoir été menés 0-2, les Lavallois sont rentrés au vestiaire en menant 4-3. Forcément plus fermé, le second acte a tourné en leur avantage et ils ont finalement réussi à rafler la mise en inscrivant un dernier but pour tuer le match.

Il s’agit d’un exploit assez retentissant car cette équipe n’était pas dans l’élite du futsal français il y a encore moins de deux ans. Au final, c’est même un doublé dont elle peut se targuer puisqu’elle a également remporté la coupe de France plus tôt dans la saison. Ce titre en championnat permet au passage au club mayennais de jouer la Ligue des champions la saison prochaine.

Entre le Sporting lavallois qui se maintient en Ligue 2 à la dernière journée et l’Étoile Lavalloise championne de France, le ballon rond se porte bien dans la Sarthe !

