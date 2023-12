L’Espagne et l’Italie dans le groupe de la mort, la Belgique épargnée

Elles ne se quittent plus.

L’Espagne et l’Italie s’étaient déjà affrontées dans le cadre de l’Euro en 2008, 2012 (deux fois), 2016 et 2021. Un nouveau duel aura lieu l’été prochain, en Allemagne, puisque les deux sélections ont été versées dans le même groupe à l’occasion du tirage au sort, effectué ce samedi à Hambourg. Cette poule B mérite d’ailleurs sans aucun doute l’étiquette de groupe de la mort, car outre la Roja et la Nazionale (tenante du titre, faut-il le rappeler), elle est composée de la Croatie, troisième du dernier Mondial. L’Albanie, qui a réalisé un brillant parcours en éliminatoires, complète le tableau.

Pays hôte, l’Allemagne a hérité d’une poule homogène, avec l’Écosse, la Hongrie et la Suisse. L’Angleterre – qui croisera la Slovénie, le Danemark et la Serbie – et le Portugal – accompagné de la Turquie, du vainqueur du barrage de la voie C (Géorgie, Grèce, Kazakhstan ou Luxembourg) et de la Tchéquie – devraient avoir suffisamment de marge pour éviter une sortie de route prématurée. Enfin, la Belgique paraît plutôt épargnée. La bande de Domenico Tedesco sera opposée à la Slovaquie, à la Roumanie et au vainqueur du barrage de la voie B (Israël, Bosnie-Herzégovine, Ukraine ou Islande).

Quant aux Bleus, ils auraient aussi pu craindre pire tirage.

La composition des groupes de l’Euro 2024 :

Groupe A : Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse

Groupe B : Espagne, Croatie, Italie, Albanie

Groupe C : Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre

Groupe D : Pologne ou Pays de Galles ou Finlande ou Estonie, Pays-Bas, Autriche, France

Groupe E : Belgique, Slovaquie, Roumanie, Israël ou Bosnie-Herzégovine ou Ukraine ou Islande

Groupe F : Turquie, Géorgie ou Grèce ou Kazakhstan ou Luxembourg, Portugal, Tchéquie