SFL Betsson Cup : nos conseils du 20 juin

La vérité des premiers matchs n’est pas toujours celle des seconds. On l’a bien vu avec l’Écosse qui n’a pas montré le même visage contre la Suisse que face à l’Allemagne. Ou encore ces mêmes Allemands moins flamboyants contre la Hongrie. Ou même la Croatie qui n’a encaissé que 2 buts face à l’Albanie contre 3 face à l’Espagne. Bon, OK, les Croates ne sont pas le meilleur exemple. Une chose est certaine, ce n’est pas parce que l’Espagne a roulé sur la Croatie lors du premier match que les Espagnols vont rouler jusqu’au bout sur tout le monde. Et la Roja qui avait perdu son premier match de poule au Mondial 2010 avant de remporter la compétition ensuite le sait mieux que quiconque : le premier match ne veut pas tout le temps dire quelque chose. En revanche, ce qui ne trompe jamais, c’est l’histoire. Et cette dernière est formelle : l’Italie n’a jamais perdu contre l’Espagne en phase de groupes d’un Euro (match nul en 1980, victoire en 1988 et nul en 2012). Mieux, l’Italie a éliminé l’Espagne en 2016 et en 2021. Cette fois-ci, les Italiens n’élimineront pas les Espagnols, ils se contenteront juste de les pousser à jouer un troisième match décisif en les battant. Ou alors ils feront un match nul des familles qui qualifiera les deux équipes. Quoi qu’il arrive, vous prendrez des points en SFL Betsson Cup.

Participe à la SFL Betsson Cup et tente de gagner une PS5, des maillots de l’équipe de France et plein d’autres cadeaux.

Ça y est, l’Espagne a lâché son ballon !