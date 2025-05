Les ultras du Stade de Reims vont boycotter un match capital

La Metz est-elle déjà dite ?

Dans un communiqué publié ce mardi soir, les Ultrem, principal groupe ultra du Stade de Reims, ont annoncé leur décision de boycotter le match aller des barrages pour le maintien en Ligue 1, prévu ce mercredi soir au Stade Saint-Symphorien face au FC Metz.

En cause : les résultats sportifs négatifs engrangés par le club champenois qui, au terme d’une dernière journée de championnat complètement folle, est passé en quelques secondes d’un maintien sur le fil à devoir se taper une double-confrontation qui n’aura rien d’évident pour sauver sa tête dans l’élite.

La fête est déjà gâchée

La cible des Ultrem est toute trouvée : Jean-Pierre Caillot et la gestion de la direction rémoise. « Pouvait-on réellement espérer mieux cette saison alors que nos meilleurs éléments sont systématiquement vendus ?, peut-on lire dans le communiqué. Comment prétendre à une quelconque stabilité avec un effectif jeune, privé de repères et dont le seul joueur d’expérience (Teddy Teuma, NDLR) a été écarté dans des conditions plus que discutables ? »

Alors qu’au-délà du barrage, le programme du Stade de Reims s’annonce encore chargé, les ultras estiment que la direction a « réussi à gâcher l’engouement généré par cette fête », comprendre la finale de la Coupe de France que les Rouge et Blanc disputeront ce samedi au Stade de France face au Paris Saint-Germain, avant de retrouver Metz à Delaune le 29 mai. Avec ou sans ultras ? That is the question : « C’est à vous de nous prouver que vous méritez notre soutien et non l’inverse », concluent les Ultrem.

Quitte à sacrifier un titre en cours de route ?

