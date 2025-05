Le Stade de Reims autorise Teddy Teuma à partir en vacances dès cette semaine

Quand tu te retrouves à poser tous les congés restant au dernier moment…

Teddy Teuma ne jouera certainement plus avec le Stade de Reims. Arrivé en 2023 de l’Union saint-gilloise contre 4,6 millions d’euros et sous contrat jusqu’en 2027, le Maltais n’est plus dans les plans du club depuis plusieurs semaines, écarté pour son « comportement négatif ». L’Équipe a révélé lundi soir que le joueur aurait demandé à partir en vacances, une demande acceptée par le club, alors que le Stade de Reims connaît la semaine la plus importante de son histoire.

Trois finales à jouer

Le Stade de Reims se prive d’un joueur d’expérience dans un contexte particulier. Lui qui, le 2 avril dernier, avait qualifié le Stade de Reims en finale de Coupe de France, l’ex-capitaine de 31 ans ne foulera pas la pelouse du Stade de France le 24 mai prochain pour la finale contre le PSG.

Avant ça, il ratera même le barrage aller contre Metz, puis le retour le jeudi 29 mai. Trois finales qui décideront de l’avenir de Reims, avenir qui s’écrira donc sans le Double T.

