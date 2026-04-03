Les Italiens choisissent leur sélectionneur idéal

Personne ne veut prendre sa place. Alors que les démissions s’enchaînent après l’élimination de l’Italie en barrage de la Coupe du monde, Gennaro Gattuso a quitté son poste d’un commun accord et laisse le banc de la Nazionale libre. Plusieurs noms circulent dans les médias pour prendre la succession de l’ex-entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Le public italien a une préférence pour Massimiliano Allegri, selon le site Sport Mediaset. Dans un sondage lancé ce jeudi, le tacticien de 58 ans arrive largement en tête avec 39% devant Antonio Conte (29%), Simone Inzaghi (21%) et Roberto Mancini (12%). Néanmoins, la piste Allegri semble irréalisable en raison de son engagement envers l’AC Milan jusqu’en juin 2027.

Mourinho, l’autre favori des supporters

Un autre sondage proposé par le Corriere dello Sport dégage un deuxième favori pour les Italiens : José Mourinho. L’entraîneur portugais a obtenu 26% des voix face à Antonio Conte (23%), alors que 21% des votants ont choisi Allegri. Passé par l’Inter et l’AS Roma, le Special One est le dernier technicien à avoir remporté la Ligue des champions avec un club transalpin, avec l’Inter Milan en 2010.

Et Didier Deschamps dans tout ça ?

Gennaro Gattuso n’est plus sélectionneur de l’Italie