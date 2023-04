Les supporters du FC Bâle très encadrés avant le match face à Nice

Jeu de Bâle interdit.

La préfecture des Alpes-Maritimes a décidé d’interdire aux supporters de FC Bâle de se rendre dans plusieurs endroits à Nice et de les encadrer strictement pour le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence prévu ce jeudi. D’après L’Équipe et l’arrêté préfectoral de la ville de Nice de ce mardi, le préfet des Alpes-Maritimes a « interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du FC Bâle ou se comportant comme tel, de circuler ou stationner sur la voie publique » dans pratiquement toute la ville niçoise. Il est interdit de « posséder, transporter ou utiliser tous pétards ou fumigènes », « drapeaux et banderoles dont les inscriptions appellent à la provocation, à la violence ou à la haine et tout objet pouvant être utilisé comme projectile ». L’arrêté est mis en place du mercredi 19 avril à 120 heures jusqu’au vendredi en début de soirée. Pour se rendre à l’Allianz Riviera, les supporters suisses ne pourront pas emprunter six accès, comme l’avenue Sainte-Marguerite ou l’arrêt Saint-Isidore.

Aucun point de rassemblement n’a été communiqué dans l’arrêté comme l’explique Ronan Evain, directeur général de l’association Football Supporters Europe (FSE), « alors que des centaines de Bâlois sont déjà sur place ou en route ». Cette décision a été notamment provoquée par des événements intervenus le 10 mars 2022 entre les supporters marseillais et suisses dans le centre-ville de Marseille. Les Niçois sont à un match de se qualifier pour leur première demi-finale européenne de leur histoire. À l’aller, l’OGC Nice a réalisé un match nul sur la pelouse de FC Bâle, 2-2.

Tout sauf neutre.

Le buteur bâlois appartient à Ineos