Les supporters de Marseille interdits de déplacement à Nice

Alors que l’Olympique de Marseille doit se rendre à l’Allianz Riviera samedi soir à l’occasion de la neuvième journée du championnat, les joueurs de la cité phocéenne ne pourront pas compter sur le soutien de leurs fans. En raison d’un contexte sécuritaire pesant, les forces de l’ordre ne peuvent assurer l’encadrement des supporters olympiens selon le préfet des Alpes-Maritimes, à la manière des supporters lillois il y a deux semaines.

Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer cette interdiction de déplacement. D’abord une mobilisation plus forte des forces de l’ordre à cause de possibles manifestations liées à la guerre entre Israël et le Hamas. Autre élément à prendre en compte, le passage de la France en urgence attentat suite à l’assassinat de Dominique Bernard, professeur à Arras. Face à ce climat compliqué, les autorités préfèrent donc éviter tout possible débordement.

Le néant et l’angoisse