Les supporters de Lens protestent contre les horaires absurdes de la Coupe de France féminine

Les Lenseurs d’alerte.

La FFF a dévoilé les horaires des quarts de finale de la Coupe de France féminine, et ceux-ci sont pour le moins étonnants. Les quatre rencontres seront disputées en plein milieu d’un mercredi après-midi, le 14 février prochain. Le RC Lens, qui s’était qualifié en huitième de finale face à Strasbourg, avait pioché du lourd avec un déplacement au Paris FC pour le tour suivant. La rencontre ayant lieu à 15 heures, il sera difficile pour les supporters de se déplacer ou de suivre la rencontre.

Lens Capitale, une association regroupant les supporters lensois de Paris et d’Île de France, s’est insurgée contre cette organisation dans un communiqué. « Il paraît évident que l’activité du plus grand nombre de nos adhérents ne permettra pas de répondre présent à cette fête comme on le souhaitait, que cela soit pour les Lensois comme pour les supporters du Paris FC. Cette programmation est d’autant plus injustifiée que contre-productive de la mise en lumière du football féminin, contraire même à ce que prône la FFF. »

L’association demande à ce que les équipes féminines soient traitées de la même manière que les équipes masculines, en cohérence avec le plan de développement mis en avant par la FFF. « Nous vous demandons plus de respect du football féminin. Ça passe par la programmation des rencontres à des périodes plus propices pour remplir les stades, sans tenir compte du calendrier masculin. (en référence au fait que le PSG masculin recevra le soir même la Real Sociedad, NDLR) »

Trois F dans FFF, mais pas un seul pour « foot féminin ».

