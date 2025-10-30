Un top 6 de Ligue 1 serré comme jamais en 15 ans

La densité de la Farmers League.

Au terme de la dixième journée de Ligue 1 ce mercredi soir, la tête du championnat connait une densité incroyable : il n’y que deux points entre le leader parisien (21) et le sixième lensois (19). Selon Opta, c’est l’écart le plus faible à un stade aussi avancé de la saison depuis 2010-2011. L’OM qui était en tête avec 26 points, et deux unités d’avance sur Montpellier, sixième.

2 – Les six premiers de Ligue 1 2025/26 se tiennent en deux points après 10 matches disputés, soit le plus faible écart à un stade aussi avancé de la saison depuis 2010/11 (2 points d’écart après 15 matches). Densité. https://t.co/PTx9qtsgUX — OptaJean (@OptaJean) October 29, 2025

Mais le top 10 piétine

Ce mercredi, seulement trois formation du top 10 ont connu la victoire : Nice à domicile contre Lille (2-0), Strasbourg face à Auxerre (3-0), et Monaco dans un match fou à Nantes (5-3). Alors que Paris a été accroché dans les matchs de 19h contre Lorient (1-1), les poursuivants avaient l’occasion de s’asseoir dans le fauteuil de leader. Mais les formations marseillaise, lyonnaise et lensoise ratent le coche et laissent Paris leader.

Lors de la prochaine journée, Nice (8e) se déplace au Parc des Princes, alors que Rennes (10e) reçoit Strasbourg (4e).

L’occasion d’y voir plus clair ?

