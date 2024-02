Les présidents de Ligue 1 vont se réunir pour s’accorder sur l’utilisation de la VAR

Les présidents contre-attaquent.

Rattrapé dans les arrêts de jeu par le PSG (1-1), le Stade rennais a mal vécu son déplacement au Parc des Princes, la VAR validant un penalty très généreux dans le temps additionnel. Alors que les polémiques se multiplient autour de l’arbitrage français, Olivier Cloarec et les autres présidents de club de Ligue 1 vont se réunir à Paris pour échanger sur l’arbitrage et adopter une ligne commune quant à l’utilisation de la VAR. Le directeur général des Rouge et Noir pourra donc témoigner des incompréhensions qui se multiplient sur l’utilisation que les arbitres font de cet outil.

« Les cas pour le moins litigieux se répètent ces dernières semaines. On ne prend pas le bon chemin, et il va falloir remédier à ça, car les conséquences sont très importantes. Et plus la fin de saison va approcher, plus elles le seront », a-t-il expliqué dans les colonnes de Ouest-France. A posteriori de la décision, le corps arbitral a pu échanger avec la direction rennaise et se justifier, sans pour autant déjuger sa décision. La LFP réfléchirait actuellement à élargir le champ d’activités de la VAR, ce qui pourrait corriger les erreurs réalisées ou encore en augmenter le nombre.

Une copie à re-VAR.