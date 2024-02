L’arbitrage français penserait à élargir le champ d’application de la VAR

Encore une idée lumineuse.

Les responsables de l’arbitrage français réfléchirait, selon RCM Sport, à élargir le champ d’application de l’assistance vidéo (VAR) et ceux malgré les nombreuses polémiques des dernières semaines. Les quatre situations (pénalty, carton rouge, validation d’un but, identité d’un joueur) resteraient identiques mais l’idée est que l’arbitre « puisse aller visionner les images à chaque fois qu’il le souhaiterait. »

Le but dans cette démarche serait d’apporter une « preuve » à l’équipe pénalisée par une décision. « Il y a une différence entre les attentes du monde du foot et le protocole très strict de la VAR. Il faut essayer de rapprocher les deux » a déclaré un responsable de l’arbitrage. Plusieurs arbitres mais aussi Stéphane Lannoy, responsable de l’arbitrage pro, et Eric Borghini, président du CFA (Comité français de l’arbitrage) seraient d’accord avec cette évolution, tandis qu’en Espagne les champs d’actions de la VAR pourrait même s’étendre aux corners et aux six mètres. Toujours selon le média sportif français, la question pourrait être à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité de liaison technique.

On n’arrête pas le progrès.

