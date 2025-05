Les premiers mots de Carlo Ancelotti après l’annonce de son passage du Real Madrid au Brésil

Un mariage et un divorce à l’amiable.

Au lendemain de sa nomination au poste de sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti est revenu sur son départ de la Casa Blanca après six années cumulées passées dans la capitale espagnole. Une « aventure fantastique » qui se terminera le 25 mai prochain, alors que le Real Madrid n’a pas annoncé officiellement la nouvelle.

« Je n’ai jamais eu de problème avec le club et je n’en aurai jamais »

« Dans le football comme dans la vie, il y a un début et une fin. Le jour où je suis arrivé au Real Madrid, j’ai toujours eu à l’esprit que ça allait être comme ça. Le 26 mai, je commencerai un nouveau challenge, a déclaré en conférence de presse mardi celui qui retrouvera Vinícius Junior de l’autre côté de l’Atlantique en juin prochain. Je n’ai aucun problème avec le Real Madrid, et je n’en aurai jamais. C’est un club que je porte dans mon cœur et qui y restera. Cette aventure va se terminer. On a gagné beaucoup de titres et on a de merveilleux souvenirs qui resteront à vie. »

Un départ vers de nouveaux horizons que l’Italien effectue « sans aucune frustration », très satisfait de son deuxième chapitre en Espagne. « Si on m’avait dit que je gagnerais onze titres en quatre ans, j’aurais signé avec mon sang. » Une fin d’aventure en demi-teinte, marquée par une saison 2024-2025 médiocre : quatre Clásicos perdus, une élimination en quarts de finale de C1, une Liga échappée au rival barcelonais et une défaite en finale de Coupe du Roi.

Carlo Ancelotti a été interrogé sur son probable remplaçant, un certain Xabi Alonso. Pas de panique pour les supporters madrilènes, la relève est assurée selon l’homme de 65 ans : « Je n’ai aucun conseil à lui donner, il a tous les atouts pour être l’entraîneur du Real Madrid dans le futur. »

Ciao Carlo.

Le Clásico attire toujours autant les téléspectateurs français