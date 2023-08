Les Pays-Bas font le boulot face à l'Afrique du Sud

Pays-Bas 2-0 Afrique du Sud

Buts : Roord (9e) et Beerensteyn (68e)

Réveil matin, 4 heures.

Malgré quelques frayeurs, les Pays-Bas, appliqués, écartent l’Afrique du Sud ce dimanche (2-0) et défieront l’Espagne en quarts de cette Coupe du monde 2023. Un succès plus logique que convaincant.

Comme attendu, les Leeuwinnen prennent le contrôle du ballon dès les premières minutes pendant que les Banyana Banyana défendent en bloc et cherchent à aller rapidement vers l’avant au moindre ballon chipé. Une tactique mise à mal en moins de dix minutes. Le temps pour Jill Roord, à l’affut suite à un corner, de pousser la gonfle au fond après que Lebogang Ramalepe ait repoussé, sur sa ligne, une tête de Lieke Martens (1-0, 9e). Loin d’être abattues, les Sud-africaines réagissent grâce à l’intenable Thembi Kgatlana. L’attaquante du Racing Louisville manque d’abord de précision (13e) avant d’ajuster la mire mais de se heurter, par trois fois (35e, 46e et 48e), à Daphne van Domselaar. À l’image du manque de réussite de leur capitaine, les Banyana Banyana perdent également deux joueuses – Jermaine Seoposenwe et Bambanani Mbane -, blessées lors de ces 45 premières minutes, forçant Desiree Ellis à griller deux cartouches très tôt dans cette partie.

Manque d’originalité ou simple coïncidence, il ne faut, à nouveau, attendre que 10 minutes pour voir les Leeuwinnen, et Martens, faire trembler les filets au retour des vestiaires. Seule différence : la VAR rattrape par le col Victoria Pelova partie un poil trop tôt (55e). La réaction sud-africaine met en revanche beaucoup plus de temps à arriver, laissant aux joueuses d’Andries Jonker l’opportunité de faire retomber le rythme de cette partie. Résultat, Kaylin Swart et sa bande finissent par s’assoupir devant les très longues séquences de possession imposées par les Oranje. Un coup de mou fatal à la gardienne qui, au prix d’une sacrée bourde, offre le break aux Pays-Bas en laissant filer une frappe pourtant anodine de Lineth Beerensteyn (2-0, 68e). Derrière, van Domselaar se charge d’écarter les maigres velléités des Banyana Banyana, à court d’essence, et permet aux Néerlandaises, finalistes de l’édition 2019, de rejoindre les quarts de ce Mondial 2023.

Oranje mécaniques.

Pays-Bas (3-1-4-2) : Van Domselaar – Spitse, Van der Gragt, Janssen – Groenen – Pelova (Wilms, 89e), Brugts (Casparij, 89e), Roord (Baijings, 93e), Van de Donk (Damaris, 75e) – Beerensteyn, Martens (Snoeijs, 93e). Sélectionneur : Andries Jonker.

Afrique du Sud (4-2-3-1) : Swart – Ramalepe, Mbane (Makhubela, 42e), Matlou, Dhlamini – Gamede, Biyana – Seoposenwe (Shongwe, 30e), Motlhalo (Kgadiete, 93e), Magaia (Cesane, 93e) – Kgatlana. Sélectionneuse : Desiree Ellis.

