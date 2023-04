Les meilleurs tireurs de penaltys du monde sont en Ligue 1 !

Ligue 1, ton univers chirurgical.

Le championnat de France de première division a le meilleur taux d’efficacité sur les tentatives de penaltys depuis 2020. C’est ce que rapporte le CIES dans sa 418e étude hebdomadaire. Avec un peu plus 8 penaltys réussis sur 10 (82,2%), la Ligue 1 domine un duel de techniciens où la moyenne mondiale se situe autour de 77%. Bon ok, la Ligue des talents doit partager cette prestigieuse couronne avec la Stars League qatarienne et la J1 League japonaise. Mais en Europe, cocorico, la France est seule en tête, suivie (de près) par la Süperlig turque (82,1% de réussite). En ce qui concerne le reste du Big 5, la Serie A (81,3%), la Premier League (80,3%), la Bundesliga (79,2%) et la Liga (74,9%) suivent la Ligue 1 dans cet ordre.

Alors, sont-ce nos tireurs qui sont trop forts ou nos gardiens qui sont trop nuls ?

Par ailleurs, c’est dans le championnat d’Égypte où l’on voit le plus de penaltys accordés depuis 2020, puisque les arbitres désignent le point blanc des onze mètres toutes les 172 minutes, contre toutes les 245 minutes en France – presque 1 match sur 3 – un chiffre qui se situe dans la moyenne du Big 5 européen.

