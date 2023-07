Les joueuses jamaïcaines veulent faire pression sur la fédération

La qualif pour fermer les bouches.

Lister les sélections qualifiées pour la Coupe du monde féminine qui ont subi de grosses discriminations de la part de leurs fédérations reviendrait à faire le guide du Mondial. Ce jeudi, c’est la Jamaïque qui s’est dite motivée à toucher le cerveau de leur fédération. Déjà en rogne il y a quelques semaines contre la fédé qui semblait avoir entravé la préparation des joueuses en leur donnant trop peu d’accès à des ressources indispensables pour un Mondial réussi, Allyson Swaby, défenseure de l’équipe veut marquer un grand coup.

Bien lancées dans la compétition avec un match nul contre la France, les Reggae Girlz veulent remporter leur rencontre face au Panama samedi pour faire évoluer le football féminin dans le pays caribéen. « Le message que nous voulons faire passer a toujours été le même: le football féminin est légitime. Nous sommes ici pour jouer une compétition, c’est notre gagne-pain, c’est ce qui nous apporte de la joie, c’est notre passion. Et nous allons toujours nous battre et faire pression pour être traités comme nous pensons devoir l’être. En fin de compte, nos performances dans ce tournoi nous donneront plus de crédibilité pour aller de l’avant, en nous battant pour les choses que nous voulons voir changer. » a déclaré la joueuse du PSG.

Gisèle Halimi aurait été fière de ce qu’elle a laissé.

