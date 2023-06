Les joueuses jamaïcaines accusent la fédération de ne pas les soutenir

Tu crées l’exploit, tout le monde s’en tape.

Plusieurs joueuses de la sélection jamaïcaine ont accusé leur fédération de manquer de soutien concernant leur participation à la Coupe du monde qui débute le 20 juillet prochain. Elles ont affirmé avoir été entravées par plusieurs problèmes et notamment la planification inadéquate et un accès trop restreint à des ressources dont elles auraient besoin pour préparer leur tournoi. Avec en tête de liste Khadija Shaw, l’attaquante de Manchester City, les sélectionnées ont rédigé une lettre : « Se qualifier pour une deuxième Coupe du monde est quelque chose de jamais imaginé ou pensé possible pour les Reggae Girlz. A une époque où nous devrions nous concentrer uniquement sur la préparation pour concourir sur la plus grande scène du monde, nous sommes malheureusement obligées d’exprimer notre plus grande déception à l’égard de la Fédération jamaïcaine de football. ».

C’est sûr que pour jouer contre le Brésil et le Panama, la gardienne aurait besoin de gants qui ne se trouent pas.

